Украшение интерфейса системы

Украшение интерфейса - это длительный творческий процесс по оформлению рабочего стола. Он включает в себя изменение каких бы то ни было элементов Вашей операционной системы. Ведь как ни странно, всех нас отличает не только внешность или характерные черты, но и личные предпочтения. В интерфейсе, как и в других областях предпочтения крайне важны. Например, Вам может нравится темная тема для Windows 10, а Вашему другу светлая. Или Вы предпочитаете стандартные иконки Windows, а Ваша девушка любит значки с котиками и сердечками. Такой итог подразумевает, что каждый старается выбрать элементы по своему усмотрению и в результате получает уникальный интерфейс. Не только красивый, но и удобный в использовании. На нашем сайте Вы можете скачать любые файлы или программы совершенно бесплатно. Мы предлагаем коллекцию современных тем оформления, которые позволят полностью изменить внешний вид окон. Также Вы найдете наборы иконок, курсоров или кнопок ПУСК. А на "закуску" - скины для программ и анимированные видео обои, позволяющие в буквальном смысле оживить Ваш рабочий стол.