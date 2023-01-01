Оформление рабочего стола Windows

Украшение интерфейса рабочего стола - творческий процесс. Он включает в себя изменение элементов операционной системы. Вам может нравится темный стиль, а Вашему другу светлый. Или Вы предпочитаете минималистичные иконки, а Ваша девушка любит значки с котиками и сердечками. Говоря это, мы подразумеваем, что каждый старается выбрать визуальный стиль по своему усмотрению и получает уникальный результат. Не только красивый, но и удобный в использовании. На нашем сайте Вы найдете файлы и программы для оформления Windows. Мы предлагаем коллекцию современных тем, позволяющих изменить внешний вид окон. Наборы иконок, курсоров и кнопок ПУСК. Вдобавок, авторские скины и видео обои, призванные анимировать экран.



Перфекционистам могут понадобится экраны приветствия и загрузки, которые украсят компьютер при старте операционной системы и входе в учетную запись Windows. Для изменения режима ожидания - когда Ваш десктоп бездействует - помогут заставки. Если среди бесплатного контента нужного варианта не нашлось, Вы всегда можете скачать премиальное оформление в соответствующем разделе.