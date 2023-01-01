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Оформление рабочего стола Windows

Wallpaper Engine Wallpaper Engine
Alliline
  • 1.1K
  • 3.2M
Живые обои March Lan March Lan
Alliline
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  • 13
Живые обои Yamato One Piece Yamato One Piece
Alliline
  • 0
  • 11
Живые обои AGM Kelsey [4K] AGM Kelsey [4K]
Alliline
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Живые обои CHILLPAPER CHILLPAPER
Alliline
  • 0
  • 16
Живые обои aqua 4K aqua 4K
Alliline
  • 0
  • 11
Живые обои LoL Zoe Vertical background LoL Zoe Vertical background
Alliline
  • 0
  • 13
Живые обои KaiSa-The daughter of the Void Kai'Sa-The daughter of the Void
Alliline
  • 0
  • 23
Живые обои Lycoris Recoil/Nishikigi Chisato 32 Lycoris Recoil/Nishikigi Chisato 32
Alliline
  • 0
  • 46
Живые обои Blue Archive - Toki Live2D Blue Archive - Toki Live2D
Alliline
  • 0
  • 27
Живые обои Korsica Hi-Fi Rush Korsica Hi-Fi Rush
Alliline
  • 0
  • 26
Живые обои Autum Forest Campground Autum Forest Campground
Alliline
  • 0
  • 59
Живые обои Crash 3 Hanbok 5th Anniversary Crash 3 Hanbok 5th Anniversary
Alliline
  • 0
  • 43
Живые обои Forest Forest
Alliline
  • 0
  • 29
Живые обои HuTao HuTao
Alliline
  • 0
  • 67
Живые обои LOL Star Guardian 2022 LOL Star Guardian 2022
Alliline
  • 0
  • 37
Живые обои Poolside Relaxation Poolside Relaxation
Alliline
  • 0
  • 51
Живые обои Cyber Dragon Infinity ~ Yugioh Master Duel Cyber Dragon Infinity ~ Yugioh Master Duel
Alliline
  • 0
  • 46
Живые обои Seele & Bronya [Honkai Impact 3] -16:9-4K/60FPS Seele & Bronya [Honkai Impact 3] -16:9-4K/60FPS
Alliline
  • 0
  • 34
Живые обои Blade of Difference 2 Blade of Difference 2
Alliline
  • 0
  • 25
Живые обои Original Gods New Year Greetings/4K@60fps Original God's New Year Greetings/4K@60fps
Alliline
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  • 35
Живые обои Lycoris Recoil Lycoris Recoil
Alliline
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Живые обои Mirage (Apex Legends) Mirage (Apex Legends)
Alliline
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  • 25
Живые обои Starfall - Sonic Frontiers Starfall - Sonic Frontiers
Alliline
  • 0
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Живые обои Raiden Shogun and Keqing [Genshin Impact] Raiden Shogun and Keqing [Genshin Impact]
Alliline
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Живые обои Collapse 3 Xier Collapse 3 Xier
Alliline
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Украшение интерфейса рабочего стола - творческий процесс. Он включает в себя изменение элементов операционной системы. Вам может нравится темный стиль, а Вашему другу светлый. Или Вы предпочитаете минималистичные иконки, а Ваша девушка любит значки с котиками и сердечками. Говоря это, мы подразумеваем, что каждый старается выбрать визуальный стиль по своему усмотрению и получает уникальный результат. Не только красивый, но и удобный в использовании. На нашем сайте Вы найдете файлы и программы для оформления Windows. Мы предлагаем коллекцию современных тем, позволяющих изменить внешний вид окон. Наборы иконок, курсоров и кнопок ПУСК. Вдобавок, авторские скины и видео обои, призванные анимировать экран.

Перфекционистам могут понадобится экраны приветствия и загрузки, которые украсят компьютер при старте операционной системы и входе в учетную запись Windows. Для изменения режима ожидания - когда Ваш десктоп бездействует - помогут заставки. Если среди бесплатного контента нужного варианта не нашлось, Вы всегда можете скачать премиальное оформление в соответствующем разделе.
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