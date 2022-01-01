Живые обои

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Colorful Fluid Animation (Audio Responsive)
Colorful Fluid Animation (Audio Responsive)
02 флексит - Phut Hon
02 флексит - Phut Hon
solar system with clock
solar system with clock
Jojo is in good shape
Jojo is in good shape
Ganyu builds Genshin Impact Eyes for Android
Ganyu builds Genshin Impact Eyes for Android
Ganyu attracts the attention of Genshin Impact so much
Ganyu attracts the attention of Genshin Impact so much
Snowing Mountain
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Off White Portrait
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Lost Angel in the Rain
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Caitlyn League of Legends / 18+ X-ray NSFW
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Vi League of Legends / 18+ X-ray NSFW
Vi League of Legends / 18+ X-ray NSFW
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Elsa Frozen / 18+ X-ray NSFW
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Tokisaki Kurumi in front of a brick wall
Tokisaki Kurumi in front of a brick wall
Ilulu kobayashi
Ilulu kobayashi
Elsa Frozen / 18+ X-ray NSFW
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Lisa Genshin Impact / 18+ X-ray NSFW
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Nice girl with cat ears for pc
Nice girl with cat ears for pc
Nice girl with cat ears
Nice girl with cat ears
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Rain_dead
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Mushoku Tensei Rudeus Greyrat
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VSThemes.org🖥 Оформление Windows » Живые обои

Видео обои для Wallpaper Engine

Живые обои - отличный способ порадовать себя новым оформлением, не меняя привычные элементы интерфейса операционной системы. Анимированные картинки - так их называют некоторые пользователи, помогают в буквальном смысле "оживить" рабочий стол. Такой вариант персонализации выглядит свежим, но помимо прочего притягивает взгляды окружающих. Например, обои с графикой часто наделены ярким мерцающим эффектом. Иной раз, могут похвастаться темным цветом и глубинной динамической детализацией. Ровно как и файлы из раздела космос. Видео с отрывками из аниме или фильмов часто содержат запоминающиеся фрагменты или изображение любимого персонажа, что очень высоко ценится фанатами тайтла. Автолюбители, в свою очередь, смогут поставить на рабочий стол фотографию какой-либо машины - от известного бренда или крутую, тюнингованную тачку из игры.

В каталоге Вы найдете качественные заставки для широкоформатных экранов (включая 4K UltraWide) и материалы, предназначенные для мониторов с высокой плотностью пикселей (DPI). Подавляющее большинство разработано для использования на компьютере: под управлением Windows, Linux или Mac OS. Однако, некоторые варианты подходят для установки на смартфоны - для Андроид или телефонов Apple iPhone на iOS.

Мы рекомендуем использовать Wallpaper Engine. Данная программа способна запустить не только форматы видео, включая mp4, но также уникальные сцены с содержанием шейдеров. Помимо этого, она поддерживает html документы, jаvascript сценарии и exe приложения. Аналогичное предложение разработано под Android и его можно скачать в Play Market. Прочие варианты для Windows доступны на отдельной странице, здесь - Программы для установки живых обоев.