Живые обои
- отличный способ порадовать себя новым оформлением, не меняя привычные элементы интерфейса операционной системы. Анимированные картинки - так их называют некоторые пользователи, помогают в буквальном смысле "оживить" рабочий стол. Такой вариант персонализации выглядит свежим, но помимо прочего притягивает взгляды окружающих. Например, обои с графикой часто наделены ярким мерцающим эффектом. Иной раз, могут похвастаться темным цветом и глубинной динамической детализацией. Ровно как и файлы из раздела космос. Видео с отрывками из аниме или фильмов часто содержат запоминающиеся фрагменты или изображение любимого персонажа, что очень высоко ценится фанатами тайтла. Автолюбители, в свою очередь, смогут поставить на рабочий стол фотографию какой-либо машины - от известного бренда или крутую, тюнингованную тачку из игры.
В каталоге Вы найдете качественные заставки для широкоформатных экранов (включая 4K UltraWide) и материалы, предназначенные для мониторов с высокой плотностью пикселей (DPI). Подавляющее большинство разработано для использования на компьютере: под управлением Windows, Linux или Mac OS. Однако, некоторые варианты подходят для установки на смартфоны - для Андроид или телефонов Apple iPhone на iOS.
Мы рекомендуем использовать Wallpaper Engine
. Данная программа способна запустить не только форматы видео, включая mp4, но также уникальные сцены с содержанием шейдеров. Помимо этого, она поддерживает html документы, jаvascript сценарии и exe приложения. Аналогичное предложение разработано под Android и его можно скачать в Play Market. Прочие варианты для Windows доступны на отдельной странице, здесь - Программы для установки живых обоев
.